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Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. 

«В подготовительном судебном заседании объявляется перерыв до 10:00 18 мая», - сказал судья, сообщает 112 Украина.  

Напомним, Оболонский районный суд Киева сегодня начал рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как известно, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.

По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
ForUm

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