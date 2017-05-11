По состоянию на 11 мая около 3,3 миллиона граждан Украины оформили биометрические паспорта для выезда за границу.
Об этом Радио Свобода сообщил руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.
Он уточнил, что, в частности, за последний месяц такие паспорта получили 100 тыс. человек.
Биометрические паспорта необходимы для будущих безвизовых поездок в Европейский Союз.
Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.
Президент Петр Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.
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