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По состоянию на 11 мая около 3,3 миллиона граждан Украины оформили биометрические паспорта для выезда за границу.

Об этом Радио Свобода сообщил руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Он уточнил, что, в частности, за последний месяц такие паспорта получили 100 тыс. человек.

Биометрические паспорта необходимы для будущих безвизовых поездок в Европейский Союз.

Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.

Президент Петр Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.  
ForUm

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