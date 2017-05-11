По состоянию на 11 мая около 3,3 миллиона граждан Украины оформили биометрические паспорта для выезда за границу.

Об этом Радио Свобода сообщил руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Он уточнил, что, в частности, за последний месяц такие паспорта получили 100 тыс. человек.

Биометрические паспорта необходимы для будущих безвизовых поездок в Европейский Союз.

Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.

Президент Петр Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.