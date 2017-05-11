В Службе безопасности Украины пояснили, в каких случаях принимается решение о запрете въезда в страну иностранцам. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская после сообщений СМИ о возможном посещении временно оккупированного Крыма певцом Кристианом Костовым, представляющим Болгарию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

«Хочу напомнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» решение о запрете въезда в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, Службой безопасности Украины или органами государственной границы», – отметила она.

По словам Гитлянской, Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

«Решение о запрете въезда в Украину лицу принимается в случае, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБ Украины», – подчеркнула она.

Напомним, в сети появилось видео с выступлением представителя Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиана Костова в «Артеке» в оккупированном Крыму 1 июня 2014 года.

Государственная пограничная служба проверяет информацию о возможном посещении Костовым оккупированного Крыма.