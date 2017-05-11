Советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что фотографии нового начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, на которой тот изображен в футболке с надписью «СССР», много лет.

Об этом он заявил 112 Украина.

«Уточните у самого Глуховери, он вам скажет, что этой фотографии больше 10 лет. Вы знаете, если хорошо порыться, может, и у меня такая футболка есть. Может, я 15 лет назад занимался в футболке. Если мы будем судить о назначениях людей по футболкам 10-летней давности, то, извините, мы сильную благополучную страну не построим. Мы будем заниматься скандалами, фейками и больше ничем», - сказал Геращенко.

Спокойно воспринимает такую информацию и советник министра внутренних дел Иван Варченко. «Нет святых людей, и, наверное, надо воспринимать мир таким, какой он есть. В то время этот китч «СССР» не был запрещен», - сказал Варченко.

«Надо посмотреть, когда сделана эта футболка. Я не думаю, что она сделана тогда, когда шла война с Россией», - добавил он.

Также Варченко пояснил информацию о том, что Глуховеря был близок к экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко.

«Каждый, кто работал в милиции в те времена, конечно, был связан с Захарченко. Начиная от рядового офицера и заканчивая генералами, по факту принадлежности к системе. Нет фактов, что он лично выполнял какие-то поручения Захарченко», - сказал Варченко.

Напомним, Глуховерю назначили главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за вчерашней драки в Днепре.