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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга (Россия) признал видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, виновным в разжигании ненависти, оскорблении чувств верующих, сообщает РИА Новости.

В августе прошлого года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце блогер высмеял основы христианства.

Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан, но и мусульман. Кроме того, по мнению судьи, его действия были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.

Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства: во время обыска у него дома нашли ручку с видеокамерой.

Окончательный приговор суд огласит позднее. Во время слушаний прокурор требовал приговорить Соколовского к трем с половиной годам колонии.

Сам блогер в последнем слове заявил, что предъявленные обвинения шокировали его. На допросах он отказался признать себя виновным.
ForUm

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