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Минувшей ночью в Николаеве по проспекту Центральному прогремел мощный взрыв в здании банка «Південний». В соседних домах вылетели стекла.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на информацию жителей близлежащего дома.

«Ночью нас разбудил мощный взрыв... Сначала было непонятно, что произошло, мы были в панике, но после прихода сотрудников полиции узнали, что взорвали дверь в банке «Південний», который расположен в соседнем доме», - рассказала жительница одной из пострадавших квартир.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

По предварительной информации, пострадавших нет.
ForUm

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