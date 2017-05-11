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Совет ЕС должен утвердить сегодня, 11 мая, предоставление безвизового режима в рамках заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

Заседание должно начаться в Брюсселе в 11 часов по киевскому времени, сообщает УНИАН.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, он вступит в силу через 20 дней.

Церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая.

Напомним, 26 апреля комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима. 

6 апреля большинство депутатов Европарламента также поддержали это решение.

Граждане Украины смогут въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам. Безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.
ForUm

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