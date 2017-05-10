Следственным управлением прокуратуры Днепропетровской области начато уголовное производство по факту превышения власти должностными лицами Главного управления Национальной полиции области во время проведения праздничных мероприятий в Днипре 9 мая, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что действия полицейских квалифицированы по ч. 2 ст. 365 УК Украины, то есть по факту умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных им полномочий.

В прокуратуре подчеркнули, что указанное уголовное производство объединено с другими производствами, зарегистрированными по фактам совершения хулиганских действий, массовых беспорядков и причинения телесных повреждений депутату областного совета 9 мая (ст. 296, 294 и 350 УК Украины).

Проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено группе опытных следователей, надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве осуществляется группой прокуроров прокуратуры Днепропетровской области.

В настоящее время продолжается проведение неотложных первоочередных следственных (розыскных) действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования указанного уголовного производства. «Сейчас проверяются все версии, в том числе устанавливаются организаторы совершения указанного уголовного преступления, лица, которые непосредственно нанимали «титушек», а также источники финансирования и т.д.», - отметил заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь.

Состояние расследования указанного преступления находится на контроле руководства прокуратуры Днепропетровской области.

«Следствие по факту превышения служебных полномочий начато, и будет предоставлена ​​юридическая оценка каждому действию сотрудников полиции, в том числе руководителей, которые были задействованы в охране безопасности во время проведения указанных массовых мероприятий», - отметил он.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.



В сою очередь руководство областной полиции назначило проведение служебного расследования действий правоохранителей во время массовых мероприятий.

Однако 10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника Главного управления полиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло.