Народный депутат Андрей Артеменко сможет посещать Верховную Раду после лишения его украинского гражданства, пока парламент не заберет у него мандат.

Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера, сообщает 112 Украина.

«Согласно статье 81 Основного закона Украины, прекращение гражданства Украины одновременно фактически не приводит к досрочному прекращению полномочий народного депутата. В связи с этим ВР еще должна проголосовать, принять постановление не меньше чем 226 голосами народных депутатов для того, чтобы такие полномочия народного депутата были досрочно прекращены», - заявил Магера.

ЦИК может признать избранным нардепом после Артеменко следующего кандидата от списка только после лишения его мандата.

Напомним, Государственная миграционная служба подтвердила прекращение Президентом Петром Порошенко украинского гражданства народного депутата Верховной Рады Андрея Артеменко. Сам Артеменко назвал необоснованным возможное лишение его гражданства Украины и заявил, что обжалует его в случае подтверждения информации. Основанием для этого стало наличие у депутата канадского паспорта.

Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.