Шевченковский районный суд Киева сегодня перенес на 20 июня рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Олега Царева в совершении преступлений против государства.
Такие действия суд был вынужден совершить из-за неявки на заседание участников процесса, сообщает УНИАН.
При этом прокуратура заранее проинформировала суд о невозможности участия в сегодняшнем заседании. Причина неявки на судебное заседание стороны защиты Царева неизвестна.
Как ранее сообщал ForUm, Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения в отношении Царева в ноябре 2015 года.
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