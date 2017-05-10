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Шевченковский районный суд Киева сегодня перенес на 20 июня рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Олега Царева в совершении преступлений против государства.

Такие действия суд был вынужден совершить из-за неявки на заседание участников процесса, сообщает УНИАН.

При этом прокуратура заранее проинформировала суд о невозможности участия в сегодняшнем заседании. Причина неявки на судебное заседание стороны защиты Царева неизвестна.

Как ранее сообщал ForUm, Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения в отношении Царева в ноябре 2015 года.
ForUm

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