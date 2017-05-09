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Пострадавших в результате событий возле офиса ОУН в Киеве нет. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.  

По его словам, несколько человек были облиты краской, которую бросали из окна офиса ОУН. 

Полиция квалифицировала происходящее возле офиса ОУН в Киеве как хулиганство и сейчас на месте проходят следственные действия. 

Напомним, активисты из офиса ОУН забросали яйцами, шариками с краской и дымовыми шашками участников акции «Бессмертный полк», которые проходили колонной к парку Вечной Славы.

Ранее правоохранители заблокировали здание, в котором расположен штаб ОУН.
ForUm

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