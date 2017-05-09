Пострадавших в результате событий возле офиса ОУН в Киеве нет. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

По его словам, несколько человек были облиты краской, которую бросали из окна офиса ОУН.

Полиция квалифицировала происходящее возле офиса ОУН в Киеве как хулиганство и сейчас на месте проходят следственные действия.

Напомним, активисты из офиса ОУН забросали яйцами, шариками с краской и дымовыми шашками участников акции «Бессмертный полк», которые проходили колонной к парку Вечной Славы.

Ранее правоохранители заблокировали здание, в котором расположен штаб ОУН.