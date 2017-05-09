В Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6 в Печерском районе (неподалеку от станции метро «Арсенальная») у штаба Организации украинских националистов скопилось много полиции и она штурмом вошла в здание.

Глава ОУН Николай Коханивский сообщил, что силовики активистов никуда не выпускают и требований не озвучивают.

«Штаб наш заблокирован каким-то «Беркутом», Нацгвардией, из штаба. А мы стоим возле Арсенальной высматриваем «ватников». Их тут полно, но ленточки не надевают, поэтому мы их не трогаем», — отметил он, сообщает InfoResist.

Он добавил, что полиция просто заблокировала здание, чтобы активисты не выходили на улицу.

Напомним, сегодня, 9 мая, порядок во время проведения в столице массовых мероприятий охраняют около 7 тыс. правоохранителей.