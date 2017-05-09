В Одессе в полицию доставлены 4 мужчин за использование запрещенной символики, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Так, в Приморский ОП для проверки доставлены пенсионер в футболке с изображением советского символа, мужчина, который распространял запрещенную полиграфическую продукцию, и двое мужчин, которые использовали запрещенную символику.

Также сообщается, что уже около десяти граждан пытались пронести на Аллею славы запрещенные предметы. Все запрещенные вещи изъяты.