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Интерпол официально отказал России в запросе на международный розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск относительно Арсения. Гбэшная провокация лопнула», – отметил он.

Напомним, ранее Аваков просил Интерпол отклонить запрос России об объявлении экс-премьера, лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка в международный розыск.
ForUm

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