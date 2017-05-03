Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, опубликовав копии соответствующих документов на своей странице в Facebook.

По его словам, в документе идет речь о том, что в отношении Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая «красная карточка». «В частности, Интерпол подтвердил, что на экс-президента Виктора Януковича не распространяются Красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола», – подчеркнул Кирасир.

Он также отметил, что данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола.

«Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении В.Ф. Януковича носят политически мотивированный характер. Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск, однако Генеральная прокуратура Украины направляла запросы в Интерпол», – заявил Кирасир.