также в разделеПолитика
В полиции подтвердили снятие с розыска Януковича 817
«Провокация лопнула»: Интерпол отказал РФ в запросе на розыск Яценюка 22
Порошенко и Нетаньяху обсудили визит Гройсмана в Израиль 18
Порошенко: На конфискованные у Януковича деньги претензии не поступали 52
Порошенко назначил начальников УСБУ в шести областях 65
Порошенко разрешил давать звание Героя Украины иностранцам 44
Меркель против нового соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе 166
Луценко: Суд над Януковичем не будет процессом мести 89
В ГПУ утверждают, что не открывали уголовные дела против Супрун 42
Ляшко: Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко 205
Аваков: Интерпол отказал РФ в ходатайстве по розыску Яценюка 103
Аваков: Мэр Одессы ветирует решение о переименовании улиц 114
В ПАСЕ намерены разработать правила импичмента президента 83
Меркель и Путин поговорят об Украине в Сочи 154
Кабмин предлагает СНБО продлить санкции против РФ 42
Аваков: Дураки из РФ попытаются раскачать ситуацию во время «Евровидения» 59
Порошенко назвал 11 июня рубиконом для Украины 966
У Януковича отреагировали на конфискацию $1,5 миллиарда 384

Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, опубликовав копии соответствующих документов на своей странице в Facebook.

По его словам, в документе идет речь о том, что в отношении Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая «красная карточка». «В частности, Интерпол подтвердил, что на экс-президента Виктора Януковича не распространяются Красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола», – подчеркнул Кирасир.

Он также отметил, что данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола.

«Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении В.Ф. Януковича носят политически мотивированный характер. Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск, однако Генеральная прокуратура Украины направляла запросы в Интерпол», – заявил Кирасир. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года