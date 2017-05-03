также в разделеОбщество
3 мая. Картина дня 8
На Донетчине задержали вандала-наемника 10
ГПУ: Руководители «Пивденкомбанка» и «Терра Банка» украли 4 миллиарда 10
Военная прокуратура взялась за нереализованную операцию по декоккупации Крыма 25
Апрель в этом году оказался теплее нормы 11
Госкино запретило российский сериал, который пытались выдать за белорусский 25
Дуда пообещал Порошенко дать оценку сносу памятника бойцам УПА 20
МИД подтвердил: Евродепутат приезжала на первомай в «ЛНР» 18
Первые гибридные Mitsubishi для полиции уже в Украине 137
Судья Чаус остался под домашним арестом в Молдове 13
В Украину не пустили 15 потенциальных «дестабилизаторов» 31
Джамала получит почти миллион за выступление на «Евровидении» 33
Украинцам не будут назначать субсидию при 2-месячной задолженности по ЖКУ 59
Топ-менеджер банка «Финансы и Кредит» объявлен в международный розыск 40
Военные задержали двух человек, снимавших дроном аэродром «Чайка» 37
В САП намерены отобрать у Мартыненко все имущество 26
В Украине стартовала дополнительная сессия ВНО 27
В суде ищут бомбу, апелляцию Переломы перенесли 25

Украинский паспорт занимает 48 место из 93 в рейтинге самых «мощных» в мире паспортов.

Таким образом, украинцы имеют возможность свободно путешествовать в 85 стран мира, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Passport Index.

Отметим, что «мощь» паспорта оценивается количеством стран, которые его владелец может посетить без визы или по упрощенной процедуре визового контроля.

Первое место в рейтинге заняли Германия и Сингапур, граждане которых могут свободно посетить 159 государств. 

На второй строчке находится Швеция, жители которой могут путешествовать в 158 стран мира. На третьем месте располагаются восемь государств: Дания, Финляндия, Италия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея.

Напомним, ранее украинский паспорт находился на 46 месте в рейтинге самых "мощных" в мире паспортов.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года