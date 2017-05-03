Украинский паспорт занимает 48 место из 93 в рейтинге самых «мощных» в мире паспортов.

Таким образом, украинцы имеют возможность свободно путешествовать в 85 стран мира, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Passport Index.

Отметим, что «мощь» паспорта оценивается количеством стран, которые его владелец может посетить без визы или по упрощенной процедуре визового контроля.

Первое место в рейтинге заняли Германия и Сингапур, граждане которых могут свободно посетить 159 государств.

На второй строчке находится Швеция, жители которой могут путешествовать в 158 стран мира. На третьем месте располагаются восемь государств: Дания, Финляндия, Италия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея.

Напомним, ранее украинский паспорт находился на 46 месте в рейтинге самых "мощных" в мире паспортов.