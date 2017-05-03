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Апелляционный суд Киева перенес на 12 мая рассмотрение жалобы на решение Соломенского районного суда, который отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки ряда депутатов и министров. Об этом сообщает 112 Украина.

Отмечается, что материалы уголовного производства не поступили в суд.

Судьи предложили перенести заседание на 12 мая 10:00. Прокуроры и защита Мартыненко не возражали.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда об избрании меры пресечения Мартыненко в виде взятия на поруки. 
ForUm

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