Оперативники Службы безопасности Украины с задействованием спецподразделения «Альфа» задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.

«Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Правоохранительные органы Одесской области работают в полном взаимодействии и не позволят дестабилизировать ситуацию в регионе», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины сообщила, что спецслужбы России готовят провокации на территории Одесской области в годовщину памяти жертв событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и День Победы (9 мая).

Служба безопасности не пустила в Украину россиянина, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических событий 2 мая.