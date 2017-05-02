Сегодня, 2 мая, в 12:45 в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирован Дом профсоюзов в Одессе, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за этого с Куликова поля эвакуировали людей.

Кроме того, в 10:30 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Национального университета им. Мечникова, а через четыре минуты поступило еще одно сообщение о заминировании Одесского Национального политехнического университета.

На указанные места выехали следственно-оперативные группы полиции, сотрудники взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками. Проверка обоих университетов продолжается.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в 7 утра Куликово поле в Одессе открыли для желающих почтить память погибших 2 мая 2014 года.

В полиции подчеркнули, что в связи с проведением поминальных мероприятий в Одессе усилено патрулирование улиц и мест массового скопления граждан, ситуация в городе контролируемая и стабильная.