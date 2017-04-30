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Служба безопасности не пустила в Украину россиянина, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических  событий 2 мая. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ с пограничниками остановили россиянина в пункте международного пропуска «Маяки - Паланка - Удобное».

При осмотре оперативники спецслужбы обнаружили у россиянина печатные материалы сепаратистского характера, которые он пытался скрыть от таможенного и пограничного контроля.

Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года.
ForUm

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