В результате обследования Дома профсоюзов в Одессе и прилегающей территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружено, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В главке отметили, что в целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуированы граждане, находившиеся на территории Куликова поля. В настоящее время доступ к Дому профсоюзов открыт.

«Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к ложному сообщению», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 2 мая, в 12:45 в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирован Дом профсоюзов в Одессе.