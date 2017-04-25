Спецслужбы России готовят провокации на территории Одесской области в годовщину памяти жертв событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и День Победы (9 мая).

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Спецслужбы России готовят проведение провокационных мероприятий антиукраинской направленности на территории Одесской области под предлогом отмечания годовщины памяти жертв событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и Дня победы (9 мая)», - говорится в сообщении.

По данным разведки, «в ходе акций ожидается провоцирование протестующими столкновений с патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов».

«События в российских СМИ будут освещаться как обострение межнационального конфликта на юге Украины», - заявили в ГУР.

Информационная кампания подконтрольных Кремлю СМИ будет направлена ​​на навязывание международному сообществу убеждений о притеснениях национальных меньшинств в Украине со стороны праворадикальных движений и украинской власти и нестабильности ситуации безопасности в государстве.

«Целью этих мероприятий является оказание существенного негативного влияния на международный имидж Украины в контексте проведения конкурса «Евровидение-2017», - резюмировали в ведомстве.