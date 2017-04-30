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Папа Римский Франциск призвал к международному посредничеству, чтобы ослабить рост напряженности в отношениях между США и Северной Кореей по поводу ядерной деятельности Пхеньяна.

Понтифик допустил, что Норвегия, например, «всегда готова помочь», сообщает Укринформ, ссылаясь на BBC.

«В мире есть так много координаторов, есть посредники, которые предлагают себя, – например, такие как Норвегия. Она всегда готова помочь», - заявил папа Франциск во время беседы с журналистами на борту своего самолета после визита в Египет.

По его словам, ситуация стала «слишком жаркой», он также отметил, что «путь – это путь переговоров, дипломатического решения».

Папа Римский также предупредил, что кризис рискует превратиться в разрушительную войну, в которой «значительная часть человечества» будет уничтожена.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР, однако предпочитает действовать дипломатическим путем. В КНДР заявили, что готовы к войне.
ForUm

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