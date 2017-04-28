Президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР, однако предпочитает действовать дипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

«Существует вероятность, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно», — сказал Трамп.

Он добавил, что готов решать вопрос в рамках дипломатии, однако, по его словам, «это очень сложно», передает 112 Украина.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не ищут смены режима в КНДР.

Как сообщалось, Северная Корея прямо пригрозила Австралии ядерным ударом, если Канберра будет «слепо и усердно следовать линии США». В частности Пхеньян заявил, что если Австралия, следуя линии США, возьмет курс на изоляцию КНДР, это будет самоубийственным шагом вступления в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи. Министру иностранных дел Джулии Бишоп в КНДР посоветовали «дважды подумать, прежде чем в угоду США озвучивать безрассудную критику».