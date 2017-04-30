также в разделеОбщество
В 47 территориальных общинах избирают председателей 8
Порошенко и Гройсман поддержали Кличко 35
В Украину не пустили россиянина, планировавшего провокации в Одессе 28
Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных погибли 62
Решение о переименовании улиц в Одессе приостановлено 41
Кузьмин: Генпрокуратура изъяла «деньги Януковича» с помощью рейдерской схемы 188
Задержанный в Ливии украинский танкер принадлежит одесской компании 69
У Авакова предостерегают от провокаций на майские с георгиевскими лентами 48
Подразделения МВД перевели в усиленный режим 34
В Украине успешно испытали ракетный комплекс «Ольха» 78
В ОРЛО возле патруля ОБСЕ произошел взрыв и стрельба 136
НАБУ опровергает информацию о рассекречивании деклараций СБУшников 29
Главу комиссии Киевоблсовета арестовали с альтернативой залога в 600 тысяч 19
Жена Порошенко станет телеведущей 60
Ситуация в АТО обострилась: 70 обстрелов, двое военных погибли 43
В Ливии захватили украинский танкер 172
28 апреля. Картина дня 70
В Украине выросла средняя зарплата 118

Новая дамба на Северо-Крымском канале перекрыла воду в оккупированный Крым.

Стационарную бетонную плотину построили на границе материковой Украины с оккупированным полуостровом, сообщает ТСН.

Сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонщины. Если бы канал перекрыли в нескольких десятках километров к админгранице, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы, которое позволит выращивать рис и пшеницу.

Дамбу возвели за год и потратили на нее 35 миллионов гривен. Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться. «Первый этап завершен. Продолжение – это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана», - пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Охапку.

Новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, водой наполнится еще 300 километров Северо-Крымского канала.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года