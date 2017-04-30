В воскресенье, 30 апреля, на 82-м году жизни скончался украинский поэт Борис Олийнык.



Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Маслий.

«30 апреля в 11:00 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олийнык», - написал он.

«Когда он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: «Писать, как живешь, а жить, как пишешь», - добавил Маслий.

Борис Олийнык — украинский поэт, переводчик, государственный деятель. Автор более 40 книг, стихов, эссе, статей, которые переводились на русский, чешский, словацкий, польский, сербский, румынский, итальянский и другие языки.