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Северная Корея «не будет сидеть, сложа руки» в то время, как ударная группа ВМС США начала патрулирование в Южно-Китайском море и может нанести превентивный удар. Об этом заявил заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Ель в интервью Associated Press, сообщает УНИАН.

Комментируя информацию о том, что ударная группа ВМС США начала патрулирование в Южно-Китайском море и может нанести превентивный удар, дипломат заявил, что КНДР «не будет сидеть, сложа руки» перед этой угрозой.

«Мы, конечно, не будем сидеть, сложа руки до упреждающего удара США», - сказал Хан, добавив, что Северная Корея «пойдет на войну», если США хотят спровоцировать это, и Пхеньян будет продолжать развивать свою ядерную программу.

В то же время, по его словам, ситуация на Корейском полуострове превратилась в «порочный круг», а напряженность в отношениях с США и их союзниками углубляется. Однако КНДР проведет ядерные испытания, когда штаб верховного командования посчитает нужным.

Напомним, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

 

 
ForUm

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