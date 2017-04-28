Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в следующий вторник, 2 мая.

Они будут готовиться к саммиту G20 и обсудят геополитические конфликты в Сирии и Украине, заявил Reuters пресс-секретарь немецкого правительства, сообщает УНИАН.

«Визит будет подготовкой к саммиту G20», - сказал представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, добавив, что Меркель и Путин дадут пресс-конференцию между двумя раундами встреч в Сочи.

Напомним, 18 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и лидером России Владимиром Путиным.