также в разделеПолитика
Розенко обвинил главу миссии МВФ в Украине в непрофессионализме 33
СМИ: Котвицкого бесплатно охраняет Нацполиция, а Грановского – СБУ 28
Артеменко заявил, что лоббиста в США могла нанять его команда 30
СМИ: Артеменко нанял американского лоббиста за $30 тысяч в месяц 56
Порошенко учредил пожизненные стипендии для пожарных ЧАЭС 42
«Главное — не проскочить границу»: Лавров усомнился в адекватности Турчинова 705
Порошенко утвердил новую структуру СНБО 71
«Батькивщина» зарегистрировала проект постановления о признании деятельности Кабмина Гройсмана неудовлетворительной 102
В Кремле заговорили о скорой встрече лидеров «нормандской четверки» 91
Савченко возглавила партию 281
Нардепы разошлись до 16 мая 23
Суд продлил арест Ефремову до 12 июня 45
Порошенко одобрил изменения в закон о свободе передвижения 136
Турчинов считает свое прозвище лучшим, чем у Путина 287
Парубий: В условиях войны импичмент Президента не актуален 55
В Госдепе не знают, говорил ли Тиллерсон с Путиным об Украине 29
Турчинов рассказал, как три года назад выбил «козырь» из рук России 401
Столтенберг: Ни один член НАТО не повторит судьбу Украины 182

Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президенты Французской Республики Франсуа Олланд и России Владимир Путин призвали активизировать работу по решению проблемы обмена заложников на Донбассе по формуле «всех на всех».

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран «нормандской четверки» провели телефонный разговор в ночь на вторник, 18 апреля.

«Стороны вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения», - говорится в сообщении.

Также выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Высказана признательность президенту Французской Республики Франсуа Олланду за его усилия в рамках «нормандской четверки» и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

174
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года