Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президенты Французской Республики Франсуа Олланд и России Владимир Путин призвали активизировать работу по решению проблемы обмена заложников на Донбассе по формуле «всех на всех».

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран «нормандской четверки» провели телефонный разговор в ночь на вторник, 18 апреля.

«Стороны вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения», - говорится в сообщении.

Также выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Высказана признательность президенту Французской Республики Франсуа Олланду за его усилия в рамках «нормандской четверки» и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции.