Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что, в случае его победы на выборах, будет настаивать на санкциях Европейского Союза в отношении Польши.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

«Когда права и ценности Европейского Союза не уважаются, я хочу, чтобы были приняты санкции», - подчеркнул он.

Отмечается, что таким образом Макрон намерен проявить инициативу относительно защиты ценностей ЕС. В интервью нескольким изданиям он заявил, что собирается проводить жесткую политику по отношению к тем странам, которые отходят, по его мнению, от главных демократических принципов блока.

Националистическое правительство Польши в последний год конфликтует с Брюсселем относительно ряда реформ в стране, которые, считают в столице ЕС, ослабляют независимость судебных органов и рискуют подорвать демократические противовесы.

«Если меня выберут, в течение трех месяцев будет решение по Польше», - пообещал Макрон.

Кроме того, Макрон выразил недовольство политикой Польши и Венгрии в отношении мигрантов, права на образование и «фундаментальных ценностей». Ранее Запад раскритиковал венгерское правительство за внесение правок в законодательство, которые усиливают правила относительно неправительственных организаций и иностранных университетов.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля.

По его результатам, во второй тур выборов выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Второй тур выборов президента Франции пройдет 7 мая.