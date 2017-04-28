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В 2016 году 141 мирный житель в Донбассе пострадал в результате детонирования взрывных устройств. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Эти жертвы связаны с минами, неразорвавшимися боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Это 96 людей, которые получили ранения, и 45 погибли, как взрослые, так и дети», - сказал Хуг.

По его словам, ОБСЕ всегда призывала к разминированию и изъятию мин, взрывных устройств и боеприпасов в Донбассе, сообщает LIGA.net.

Он также назвал горячие точки в Донбассе, их четыре: Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, Попасная-Троицкое- Первомайск, остальное - юг от Светлодарска и восток от Мариуполя.

Хуг сказал, что ОБСЕ зафиксировала с 17 по 23 апреля снижение уровня насилия, однако это снижение было минальным и составило около 10%.

В частности, на этой неделе в Донбассе произошло более одной тысячи взрывов.

Напомним, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области на оккупированной территории вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.
ForUm

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