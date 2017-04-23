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В результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области погиб один наблюдатель, еще двое ранены. Об этом сообщается на странице миссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что об одном погибшем и одном раненом. 

«В результате этого инцидента, один из членов патруля погиб и двое участников были доставлены в больницу для дальнейшего обследования», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в составе патруля было 6 наблюдателей и 2 бронемашины.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.
ForUm

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