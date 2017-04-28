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Тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 обнаружила в Краматорске Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, схрон был оборудован в остатках бетонных плит в балке Угловая у автодороги.

Отмечается, что по этой дороге восьмого мая запланирован проезд участников одного из этапов Кубка Украины по мотокроссу. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
ForUm

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