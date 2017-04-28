Киевский метрополитен в партнерстве с компанией Mastercard и Ощадбанком запустили в столичном метро MetroPass, что позволяет пассажирам рассчитываться на желтых турникетах бесконтактными банковскими картами Mastercard. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

«Технология уникальна в мировом масштабе. Ее реализовано с использованием оборудования компании Ingenico Group и при технической поддержке консорциума «Астек», - говорится в сообщении.

Теперь каждый имеет возможность выбирать тарифный план в соответствии со своими потребностями. Пассажиры, которые пользуются метро нерегулярно или менее двух раз в день, могут со скидкой подписаться на поездки и использовать их в течение неограниченного времени. Чем большее количество поездок будет приобретено, тем меньшей будет стоимость.