Сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что по предварительным данным среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые.

«Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня соблюдался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО», – сказано в сообщении.