также в разделеПроисшествия
В результате подрыва авто погиб наблюдатель ОБСЕ, еще один ранен 13
В Луганске прогремел сильный взрыв 27
В Запорожской области в результате взрыва пострадали два человека 11
В Одессе на рынке сгорели 143 торговых павильона 36
Авдеевка снова обесточена 68
Без электричества остаются сотни населенных пунктов 58
Непогода в Украине: число обесточенных населенных пунктов возросло до 368 21
В Запорожье перевернулась маршрутка: 8 пострадавших 78
В Черновцах на улице взорвалась граната 52
В Северной Осетии в ДТП погибли двое детей из Украины 97
В зоне АТО обострение: за сутки 2 военных погибли, 8 ранены 288
Под машину мэра Измаила подложили бомбу 52
Под Авдеевкой в результате обстрела погибли двое военных 41
Штаб: НВФ обстреливают Широкино из всех видов имеющегося оружия 32
На нефтебазе под Киевом произошел взрыв 149
На Днепропетровщине упавшее из-за стихии дерево убило женщину 68
Омелян уточнил, что сегодня на украинских дорогах погибли 4 человека 28
На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 4 человека 71

Сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что по предварительным данным среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые.

«Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня соблюдался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

107
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года