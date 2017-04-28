Продавца похищенной из национальной библиотеки Вернадского старопечатной книги «Апостол» отпустили под личное обязательство. Такое решение принял суд в четверг, 27 апреля, вечером, сообщает ТСН.

«Наручники с 35-летнего киевлянина сняли сразу в зале суда. Отныне подозреваемый может свободно передвигаться по городу, но по первому же требованию должен являться к следователям», - говорится в сюжете.

Напомним, экземпляр книги «Апостол», изданной первопечатником Иваном Федоровым в 1574 году, украли из Национальной библиотеки имени Владимира Вернадского в Киеве в мае 2016 года.

25 апреля 2017 года в помещении ресторана на Саксаганского при попытке сбыта старопечатного издания продавец был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое мужчин, которые его сопровождали, сейчас проходят по делу как свидетели. Где взял книгу и знаком ли с непосредственными похитителями – подозреваемый не признается. «Я не даю никаких комментариев», - заявил он журналистам.

Прокуроры просили для подозреваемого круглосуточный домашний арест.