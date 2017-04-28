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Белый дом опубликовал список достижений президента США Дональда Трампа за первые 100 дней в должности.

Справка «100 дней безопасности и защищенности президента Трампа» опубликована на сайте Белого дома.

Так, в разделе о сохранении национальной безопасности указывается, что «Трамп смог противостоять странам, которые угрожали национальной безопасности США после многих лет неудачной дипломатии», передает УНИАН.

Одним из пунктов в списке стала изоляция Сирии и России в ООН. В частности, указывается, что Трамп добился «дальнейшей изоляции Сирии и России в ООН путем успешной дипломатии с главой Китая Си Цзиньпином».

Кроме того, в список достижений Трампа вошло введение санкций против Сирии после химической атаки в Идлибе, а также санкций в отношении Ирана из-за нарушения международного договора об ограничении использования баллистических ракет.

Трамп за первые 100 дней повысил расходы на $54 млрд, способствовал изоляции Северной Кореи и предотвращению ядерных испытаний КНДР.

Отмечается, что действия Трампа также «резко сказались» на нелегальной миграции. Так, с января число нелегальных переходов южной границы страны сократилось на 61%. Кроме того, президент подписал распоряжение о начальном финансировании строительства стены на границе Мексики и США.

Напомним, Трамп принял присягу президента США 20 января.
 
ForUm

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