Испанский депутат и докладчик в ПАСЕ по Украине Хорди Шукла заявил, что визит в Сирию в конечном счете будет полезным, чтобы в Европе поняли, насколько россияне манипулируют информацией. Об этом сообщает Европейская правда.

«Понимаете, я узнал очень много о своей поездке в Сирию. И главное – я узнал много о способности России манипулировать и спекулировать. И хотя сейчас немало украинских депутатов действительно злы на меня, со временем они поймут, что есть и другое мнение относительно этого визита в Сирию», - заявил он.

По словам Шуклы, эта поездка дала также другие последствия – относительно понимания сущности России.

«Этот визит в Сирию в конечном счете будет полезным, чтобы в Европе поняли, насколько россияне манипулируют информацией. Он поможет понять военное влияние России в Сирии», - сказал он.

Политик заявил, что эти события лишь усилили его сопереживание с украинцами в связи с тем, что происходит на оккупированных Россией территориях на Востоке Украины.

«Сейчас я понимаю, что россияне манипулировали мной во время этого визита», - сказал он.

Напомним, украинская делегация в ПАСЕ заявляла о своих намерениях добиваться отставки президента Ассамблеи Педро Аграмунта.

Напомним, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов. Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Ряд других депутатов поддержали требования Украины и призвали Аграмунта подать в отставку.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

25 апреля член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки.