Прокуратура сообщила о подозрении 35-летнему киевлянину, задержанному при попытке незаконно сбыть книгу «Апостол Деяния и послания», похищенную из Национальной библиотеки Украины имени Вернадского.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе досудебного следствия была получена информация о том, что указанным лицом запланировано проведение встречи с потенциальным покупателем с целью продажи книги. Ее стоимость злоумышленник оценил в 2,5 млн гривен.

Сотрудников Национальной библиотеки Украины им. Вернадского установили, что это именно тот экземпляр «Апостола», который был похищен из библиотеки 10 мая 2016 года.

По результатам следственных действий лицу вручено извещение о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 198 УК Украины (сбыт имущества, полученного преступным путем).

Кроме того, в Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В отношении других лиц, которые были задержаны на месте происшествия, проводится проверка на их причастность к совершению уголовного преступления.

В то же время продолжаются мероприятия по установлению и розыску всех лиц, причастных к краже старопечатной.

Напомним, экземпляр книги «Апостол», изданной первопечатником Иваном Федоровым в 1574 году, украли из Национальной библиотеки имени Владимира Вернадского в Киеве в мае 2016 года.

25 апреля 2017 года в помещении ресторана на Саксаганского при попытке сбыта старопечатного издания продавец был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.