Украинская сторона недовольна провокационным способом демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в селе Грушовичи около Перемышля, который произошел в канун 70-летия акции «Висла».

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев обратился в МИД Польши за разъяснением ситуации и готовит соответствующую дипломатическую ноту, сообщает Укринформ.

«Прежде всего, нас возмущает, что демонтаж памятника произошел таким открытым, провокационным способом. Во-вторых, это произошло накануне проведения мероприятий по чествованию жертв акции «Висла», а память об этой акции и о тех, кто погиб или пострадал в прошлом, должна нас объединять, а не разделять. В-третьих, нас возмущает, что подобного рода действия предпринимаются в одностороннем порядке, а не обсуждаются и согласовываются в рамках существующих двусторонних механизмов», - подчеркнул Дещица.

Дипломат рассказал, что в начале мая в Варшаве должны состояться консультации при участии руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников жертв войны, АТО и политических репрессий.

«И, собственно, в рамках таких механизмов стоит обсуждать память и легализацию существующих памятников, а не делать это в одностороннем порядке, что может повлечь реакцию с другой стороны границы по отношению к польским памятникам в Украине, чего мы бы очень не хотели», - подчеркнул Дещица.

Посол сообщил, что украинская сторона обратилась в МИД Польши с просьбой дать оценку этим действиям и призвала к решению подобных вопросов в существующих правовых рамках и в рамках обсуждения таких вопросов в пределах соответствующих инструментов сотрудничества. Он также добавил, что украинская сторона готовит дипломатическую ноту в МИД РП по этому поводу.

«Мы также обратились в полицию и соответствующие службы в Подкарпатском воеводстве и Перемышле, чтобы они обеспечили порядок во время проведения мероприятий по чествованию памяти жертв акции «Висла», учитывая, что демонтаж памятника произошел в окрестностях Перемышля и накануне проведения этих мероприятий. Мы опасаемся, что это может вызвать ответную негативную реакцию со стороны украинцев, которые там будут собираться, и, возможно, привести к каким-либо провокациям», - констатировал украинский дипломат.

Напомним, 26 апреля активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

Министерство иностранных дел Украины требует от Польши официальных разъяснений по этому поводу.