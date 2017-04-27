Украинская сторона недовольна провокационным способом демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в селе Грушовичи около Перемышля, который произошел в канун 70-летия акции «Висла».
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев обратился в МИД Польши за разъяснением ситуации и готовит соответствующую дипломатическую ноту, сообщает Укринформ.
«Прежде всего, нас возмущает, что демонтаж памятника произошел таким открытым, провокационным способом. Во-вторых, это произошло накануне проведения мероприятий по чествованию жертв акции «Висла», а память об этой акции и о тех, кто погиб или пострадал в прошлом, должна нас объединять, а не разделять. В-третьих, нас возмущает, что подобного рода действия предпринимаются в одностороннем порядке, а не обсуждаются и согласовываются в рамках существующих двусторонних механизмов», - подчеркнул Дещица.
Дипломат рассказал, что в начале мая в Варшаве должны состояться консультации при участии руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников жертв войны, АТО и политических репрессий.
«И, собственно, в рамках таких механизмов стоит обсуждать память и легализацию существующих памятников, а не делать это в одностороннем порядке, что может повлечь реакцию с другой стороны границы по отношению к польским памятникам в Украине, чего мы бы очень не хотели», - подчеркнул Дещица.
Посол сообщил, что украинская сторона обратилась в МИД Польши с просьбой дать оценку этим действиям и призвала к решению подобных вопросов в существующих правовых рамках и в рамках обсуждения таких вопросов в пределах соответствующих инструментов сотрудничества. Он также добавил, что украинская сторона готовит дипломатическую ноту в МИД РП по этому поводу.
«Мы также обратились в полицию и соответствующие службы в Подкарпатском воеводстве и Перемышле, чтобы они обеспечили порядок во время проведения мероприятий по чествованию памяти жертв акции «Висла», учитывая, что демонтаж памятника произошел в окрестностях Перемышля и накануне проведения этих мероприятий. Мы опасаемся, что это может вызвать ответную негативную реакцию со стороны украинцев, которые там будут собираться, и, возможно, привести к каким-либо провокациям», - констатировал украинский дипломат.
Напомним, 26 апреля активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.
Министерство иностранных дел Украины требует от Польши официальных разъяснений по этому поводу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время