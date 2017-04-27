Окружной административный суд принял решение о запрете проводить референдум против продажи сельскохозяйственной земли по личному указанию Президента Петра Порошенко. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня во время пресс-конференции во Львове, сообщает пресс-служба политсилы.

«Эта новость переходит все границы! У кого-то есть сомнения, что этот судья Арсирий принял бы такое решение без команды и без «крыши» Президента?»- возмутилась Тимошенко.

По ее словам, именно Порошенко начал сопротивляться референдуму: сначала через давление на членов ЦИК, а теперь через давление на суд.

«Семья Президента является одной из крупнейших аграрных монополий, которая в тени уже накопила сотни тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. И теперь ему, как и всей агарной мафии латифундистов и монополистов, надо узаконить это - дать право купить за бесценок эту землю», - сказала парламентарий.

По мнению Тимошенко, сегодня Окружной административный суд Киева, «который полностью находится под прессом и управлением Президента», принял решение о запрете народу Украины проводить референдум.

«ОАС запретил ЦИК выполнять свои прямые функции и объявить референдум против продажи сельскохозяйственной земли. Вот вам тест на порядочность Президента, на независимость судебной системы от гаранта Конституции. Это тест, насколько была удачной судебная реформа и на то, существует ли после двух революций, хоть капля прав у людей», - отметила лидер «Батькивщины».

Как отметила народный депутат, две революции в Украине не привели к ломке кланово-олигархической системы.

«Сегодня интересы людей стоят на последнем месте, царят кланы и один из крупнейших олигархов - действующий Президент. Мы всеми возможными силами и средствами попробуем повлиять на Президента, чтобы он прекратил использовать судебную систему», - заявила Тимошенко.

Она также сообщила, что большинство членов ЦИК соглашается дать «зеленый свет» референдуму, «они проверили и подтвердили все подписи членов инициативной группы (это 10 059 подписей) и готовы завтра проводить заседание ЦИК».

В случае продолжения запрета проведения референдума, усилиями 10000 членов инициативной группы «Батькивщина» начнет массовый сбор подписей граждан против продажи сельскохозяйственной земли.

«Сегодня речь идет не только о рынке или не рынке земли. Речь идет о другом: быть Украине или не быть, быть селу или не быть. Куда нас толкают Порошенко, Гройсман, Яценюк, которые подали представление в Конституционный суд об отмене моратория и внесли законопроект о начале продажи сельскохозяйственной земли?» - спросила лидер «Батькивщины».

Тимошенко обратилась ко всем гражданам Украины с призывом не быть равнодушными в вопросе защиты земли.

«Не думайте, что этот вопрос касается только крестьян и фермеров, что этот вопрос далеко и вас не коснется», - отметила она и привела пример Аргентины, где после распродажи земли начался голод, безработица и эпидемии, которые уничтожили сотни тысяч человек.