Беларусь готова поделиться своим опытом в вопросе создания Украиной радиационно-экологического биосферного заповедника в Чернобыльской зоне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время почтения памяти Героев Чернобыля вместе со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

Как сообщает пресс-служба Главы Украинского государства, Лукашенко отметил, что Украина планирует создать радиационно-экологический биосферный заповедник в Чернобыльской зоне отчуждения, и Беларусь готова поделиться своим опытом в этом вопросе - ведь в Беларуси уже давно существует Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

«Событием для всех нас, белорусов и украинцев, для Европы в целом стало создание саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС. Это - уникальное сооружение, которому на сегодняшний день нет равных. Создание объекта (саркофага. - Ред.) при поддержке 40 стран является важным символом международной солидарности не только для братского украинского народа, суверенного независимого государства, но и для Беларуси», - Лукашенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, 26 апреля 2016 года.

В апреле 2017 года председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук заявил, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник начал работу в пределах 30-километровой зоны отчуждения.