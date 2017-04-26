Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает противоправное и антигуманное решение Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону, РФ), согласно которому гражданин Украины Руслан Зейтуллаев лишен свободы на 12 лет.

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Это судебное решение стало, к сожалению, очередным доказательством полной ангажированности российской судебной системы, которая в условиях господствующего в России тоталитарного режима превратилась в инструмент репрессий против несогласных с бесправием, диктатом и российской агрессией», - заявили в МИД.

«Дело Зейтуллаева подтверждает также, что Россия не имеет никаких намерений прекращать дискриминационные действия в отношении представителей крымскотатарского народа, несмотря на соответствующий приказ Международного суда ООН», – добавили в ведомстве.

МИД требует от российской стороны прекратить противоправные действия против граждан Украины, восстановить уважение к международному праву и решению Международного суда ООН и немедленно освободить Зейтуллаева с целью его беспрепятственного возвращения в Украину.

«Призываем международное сообщество принять меры с целью усиления политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию для освобождения Зейтуллаева и других граждан Украины, которые незаконно удерживаются в РФ, совместно выступить в защиту жизни, безопасности и общечеловеческих прав граждан Украины, которые стали заложниками агрессивной политики Российской Федерации против Украины», - отмечается в заявлении МИД.

Напомним, сегодня, 26 апреля, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации террористической группы «Хизб ут-Тахрир», к 12 годам лишения свободы.