В оккупированном Крыму осужденный гражданин Украины Андрей Лугин перерезал себе вены в знак протеста против своего повторного перемещения на территорию Республики Мордовия и отсутствия надлежащего медицинского лечения.

Об этом сообщил юрист ОО «Региональный центр прав человека» Виталий Набухотный со ссылкой на жену осужденного Ирину Лугину.

Юрист напоминает, что 24 апреля Лугин в знак протеста против перемещения объявил сухую голодовку, сообщает Центр информации о правах человека.

По словам Набухотного, кроме Лугина, в подобной ситуации оказался другой гражданин Украины Юрий Михайлов, который также был временно возвращен в распоряжение следственного изолятора Симферополя с территории РФ. Михайлов также объявил 24 апреля сухую голодовку в знак протеста против своего будущего перемещения.

Сегодня, 26 апреля, планировалось их перемещение в распоряжение исправительных колоний на территории РФ.

По информации юриста, Лугин и Михайлов были приговорены еще в 2010 году приговором Апелляционного суда АРК. Решение вступило в силу в 2012 году по решению Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Впервые они были перемещены с территории Крымского полуострова Федеральной службой исполнения наказаний РФ на территорию России в середине 2016 года.

Ранее Лугин в СИЗО Симферополя объявил сухую голодовку. Он был осужден украинскими судами и отказывается признавать себя гражданином России и требует немедленно решить вопрос его передачи на материковую Украину. У Лугина есть ряд тяжелых заболеваний, в том числе одно очень редкое. Но медицинская помощь заключенному не предоставляется.

Семья Лугина проживает в Крыму. Однако российские власти вывезли его из Крыма в одну из колоний Мордовии. В марте 2017 года Лугина привезли из Мордовии в Симферополь для проведения каких-то следственных действий, обещали оставить в Крыму, а сейчас пытаются 26 апреля снова вывезти в Мордовию.

Лугин подготовил и передал открытое обращение к украинской власти и международным инстанциям, у которых просит заставить РФ выполнять резолюцию ПАСЕ от 12 октября 2016 года и не вывозить его и других осужденных из Крыма и вернуть Украине тех осужденных, кто этого желает.