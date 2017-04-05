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Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник начал работу в пределах 30-километровой зоны отчуждения. Об этом заявил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, сообщает Радио Свобода.

По его словам, заповедник зарегистрирован и начал работу с 31 марта.

«Государственный бюджет 2017 предусматривает средства для старта заповедника 5 млн гривен. Директором заповедного объекта стал Тарас Мельничук», - сказал руководитель агентства.

По словам Петрука, заповедник охватит территорию зоны отчуждения, за исключением 10-километровой охранной зоны ЧАЭС, и будет иметь целью сохранение природы, научные исследования и ограниченное посещение гражданами.

За 2016 год количество посетителей, которых привозят в зону турфирмы, которые сотрудничают с агентством, удвоилось и достигло 32 тысяч человек.

Что касается изучения природы зоны, то, по словам Петрука, соглашение об этом Чернобыльский заповедник заключил с японскими учеными, которые изучают влияние аварии на АЭС «Фуксима» на флору и фауну.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, 26 апреля 2016 года. 
ForUm

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