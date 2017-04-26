также в разделеОбщество
СБУ разоблачила 8 компаний, использовавших российские шпионские программы 6
Украинцы получат компенсацию за экономию субсидий до сентября 7
Луценко: Российский табачный монополист уплатил в госбюджет 300 миллионов штрафа 14
Порошенко одобрил изменения в ПДД 13
САП обжаловала меру пресечения Мартыненко 11
Киев просит усилить давление на Москву из-за приговора Зейтуллаеву 11
Беларусь готова помочь Украине в создании заповедника в Чернобыльской зоне 12
В Крыму заключенный украинец перерезал себе вены 15
Новый саркофаг над ЧАЭС введут в эксплуатацию в ноябре 10
Сущенко оставили за решеткой еще на два месяца 10
СБУ завершила обыск в Dragon Capital 72
Корчак во второй раз не пришла на Кабмин 22
ГПУ подозревает чиновников «Укртрансгаза» в растрате 140 миллионов 21
Гройсман анонсировал «перезагрузку» 9 министерств 50
Ryanair окончательно договорилась с «Борисполем» и «Львовом» 65
СБУ проводит обыски в Dragon Capital 139
Джамала вышла замуж 1401
Пограничники задержали бывшего члена НВФ, бежавшего от своих «побратимов» 59

Премьер-министр Владимир Гройсман возмутился, что в Харькове для него пригнали новый поезд метро. Об этом он рассказал во время заседания Кабмина, сообщает 112 Украина.

Гройсман призвал не надевать ему розовые очки.

«Я предлагал проехать по харьковскому метро. Людям ставят вагоны с 95% износа, а кому-то пришла идея подогнать новый экспериментальный состав для премьер-министра, новенький. Я сразу про это сказал, что кому вы хотите надеть розовые очки, я хочу посмотреть, где ездят люди, какое реальное положение дел. Если ты понимаешь реальную проблематику, то ты готов адекватно реагировать. Если тебе будут надевать розовые очки, то мир будет совершенно розовым», - заявил он, добавив, что является реалистом.

Гройсман подчеркнул, что Кабмин поддерживает предложения ОГА по предоставлению госгарантий на реконструкцию харьковского метро.

«В метро есть вагонный парк, износ 95%. Я думаю, что ситуация в других метро страны является приблизительно одинаковой. Это означает, нам нужно проводить системную модернизацию», - сказал премьер.

Напомним, 24 апреля Гройсман во время рабочей поездки в Харьковскую область проехался в метро Харькова. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

128
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года