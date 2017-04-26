Премьер-министр Владимир Гройсман возмутился, что в Харькове для него пригнали новый поезд метро. Об этом он рассказал во время заседания Кабмина, сообщает 112 Украина.

Гройсман призвал не надевать ему розовые очки.

«Я предлагал проехать по харьковскому метро. Людям ставят вагоны с 95% износа, а кому-то пришла идея подогнать новый экспериментальный состав для премьер-министра, новенький. Я сразу про это сказал, что кому вы хотите надеть розовые очки, я хочу посмотреть, где ездят люди, какое реальное положение дел. Если ты понимаешь реальную проблематику, то ты готов адекватно реагировать. Если тебе будут надевать розовые очки, то мир будет совершенно розовым», - заявил он, добавив, что является реалистом.

Гройсман подчеркнул, что Кабмин поддерживает предложения ОГА по предоставлению госгарантий на реконструкцию харьковского метро.

«В метро есть вагонный парк, износ 95%. Я думаю, что ситуация в других метро страны является приблизительно одинаковой. Это означает, нам нужно проводить системную модернизацию», - сказал премьер.

Напомним, 24 апреля Гройсман во время рабочей поездки в Харьковскую область проехался в метро Харькова.