Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с решением Комитета постоянных представителей Европейского союза по введению безвизового режима, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Во время участия президентов Украины и Беларуси в мероприятиях по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, Главе Украинского государства доложили информацию о соответствующем решении послов ЕС.

«Только что COREPER - Совет Европейского Союза на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима и двери Европы для Украины (решил. - Ред.) открыть», - заявил Порошенко и поздравил украинцев с этим решением.

Президент напомнил, что осталось принять решение Совета ЕС на уровне министров относительно безвиза и процесс будет завершен.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 26 апреля, комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима.