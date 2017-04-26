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По факту противоправного пребывания иностранных участников «ялтинского форума» в Крыму открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Главным управлением СБУ в АР Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 участвовали в так называемом «III Международном экономическом форуме », который проходил в Ялте», - отмечается в сообщении.

В частности, они способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного «референдума» по отделению АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации.

Кроме этого, прокуратура готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в «форуме» и нарушили законодательство Украины.

Также прокуратура даст оценку финансированию указанного «форума», а именно причастности отдельных предприятий, выступивших партнерами его проведения.

Как сообщал ForUm, на территорию оккупированного Крыма приехали пророссийские бизнесмены, политики и общественные деятели из Европы для участии в так называемом «ялтинском международном экономическом форуме».

Ранее прокуратура АР Крым обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой принять меры для предупреждения нарушения законов Украины иностранцами во время проведения форума в  Ялте. 
ForUm

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