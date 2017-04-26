В результате конфликта со стрельбой в Киеве пострадали три человека, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Происшествие произошло на границе Подольского и Оболонского районов: возник конфликт между двумя компаниями. Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин», – сообщили в полиции.

Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия.

Все раненые находятся в больнице, еще двое участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для дачи объяснений.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.