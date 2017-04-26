также в разделеСтолица
Во дворе детсада в Киеве прогремел взрыв 6
К «Евровидению» в Киеве обустроят 5 фан-зон 17
К «Евровидению» Арку дружбы народов превратят в радугу 99
В Киеве запустят речной трамвай 31
ГПУ подозревает полицейских в «крышевании» банды, отбирающей квартиры у киевлян 118
Кличко уволил директора транспортного департамента КГГА 32
Киевсовет дополнительно выделил на «Евровидение» 25 миллионов 30
Высший хозсуд оставил под арестом счета столичного метрополитена 10
Украденный из библиотеки Вернадского «Апостол» найден 78
Взрывчатку на станции метро «Героев Днепра» не обнаружили 26
Станцию метро «Героев Днепра» закрыли из-за сообщения о минировании 36
Под Киевом от пьяной компании снова пострадал полицейский 33
В пяти районах Киева снова отключат горячую воду 45
Директор института психологии погорел на взятке 72
На «Евровидение» будут пропускать через металлодетекторы и с паспортами 19
В Киеве задержали «вора в законе» 58
Дарницкий и Днепровский районы Киева могут остаться без горячей воды 37
В Киеве снова состоится Марш равенства 37

В результате конфликта со стрельбой в Киеве пострадали три человека, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Происшествие произошло на границе Подольского и Оболонского районов: возник конфликт между двумя компаниями. Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин», – сообщили в полиции.

Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия.

Все раненые находятся в больнице, еще двое участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для дачи объяснений.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

86
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года