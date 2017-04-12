Прокуратура Крыма обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой принять меры для предупреждения нарушения законов Украины иностранцами во время проведения Международного экономического форума в Ялте.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, прокуратура обращает внимание на возможность информирования представительств иностранных государств о соблюдении требований действующего законодательства Украины относительно порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее иностранцев и о юридической ответственности, которая может наступить в случае несоблюдения порядка пересечения административной границы.

Важно также подчеркнуть, что Генеральная Ассамблея ООН в резолюции (68/262 от 27 марта 2014) подтвердила территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и призвала все государства не признавать каких-либо изменений статуса АР Крым и города Севастополя и воздерживаться от всяких действий и шагов, которые можно было бы толковать как признание любой такой смены статуса (пункты 1 и 6).

Учитывая, что организаторами форума выступают незаконно образованный орган – «правительство республики Крым» и фонд «ялтинского международного экономического форума» при поддержке администрации президента Российской Федерации, участие в таком мероприятии официальных иностранных представителей может рассматриваться как признание последними изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя и легитимности оккупации.

Прокуратура Крыма предупреждает о неотвратимости наказания за нарушение законодательства Украины.